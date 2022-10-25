Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

İşte Güldür Güldür Show'un Tanıtımı;

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!