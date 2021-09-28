Birbirinden renkli skeçler 'Güldür Güldür Show'da!

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Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden bu sezon da devam ediyor.

Güldür Güldür Show yeni sezonuyla Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Güldür Güldür Show'un Yeni Sezon Tanıtımı;