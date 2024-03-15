Yıllar ne çabuk geçmiş! Bakması çok ilginç 'öncesi ve sonrası' fotoğraflar
Bazı eşya, gıda, taşıt ve binaların yıllar önceki halleri ile yeni ya da yenilenmiş halleri arasındaki farklar sizi oldukça şaşırtacak.
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150 yıllık tohumdan yetişen domates ile modern domates.
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Sertan Yetkinoğlu’nun, Notre Dame'ın Kamburu’ndaki Quasimodo isimli karakteri canlandırması için yapılan makyajdan önceki ve sonraki görünüşü.
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New York'taki bir binanın tazyikli suyla yıkanmadan önceki ve sonraki hali.
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- 4
1985 yılında üretilen bir Ken bebeği ile birkaç yıl önce üretilen bir Ken bebeği.
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Yeni çikolata parçacıkları ile eski çikolata parçacıkları. (Çikolata renkleri arasındaki farka çiçeklenme denir ve çikolatanın sıcaklığa maruz kalmasından kaynaklanır. Bu haliyle de yenilebilir)
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Temporal lobdan bir tümörün alınması için yapılan ameliyattan önce ve sonra çekilen iki beyin MR’ı.
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iPhone' un ilk modeli ile iPhone 13 Pro'nun arka kamera boyutları.
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Arkeologlar tarafından kazılan Antik Yunan stadyumunun öncesi ve sonrası.
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Dört ay boyunca kullanılmış bir dikiş iğnesi ile yeni bir dikiş iğnesi
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Dolaşıma girip kullanılan paraların banknotu ile yeni paraların banknotu.
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Bir üniversite öğrencisinin DEHP ilacını kullanmaya başlamadan önce ve sonra tuttuğu ders notları.
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Bir viking baltasının restore edilmeden önceki ve sonraki görünüşü.
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Sigara içen biri ile içmeyen birinin kullandığı televizyon kumandaları.
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1988 model bir kamyonet modeli ile 2012 yılında üretilen aynı kamyonet modeli.
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Yıllarca kullanılan bir peluş oyuncak ile aynı peluş hayvanın yenisi.
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300 yıllık bir kılıç balçağının (el koruyucusu) restore edilmeden önceki ve sonraki görünüşü.
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Bir yıl boyunca açık havada çalışırken giyilen bir şapka ile, aynı şapkanın yenisi.
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Bir aracın sürekli kullanılan anahtarı ile aynı aracın hiç kullanılmayan yedek anahtarı.
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Bir köpeğin bakım yapılmadan önceki ve bakım yapıldıktan sonraki görünüşü.
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Bir kedinin sokakta yaşarkenki hali ile, sahiplenildikten sonraki hali.
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2009'daki 1 terabaytlık harici disk ile ile 2022'deki 1 terabaytlık harici disk.
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Dört yıl kullanılan bir telefon kılıfı ile aynı telefon kılıfının yeni hali.
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Beş yıl kullanılan bir wok ile aynı wokun yenisi.
Kaynak ve fotoğraflar: Reddit