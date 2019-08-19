Her canlı kendisini farklı bir şekilde korur, savunur. Bukalemunlar renk değiştirir, kaplumbağalar kabuklarına sığınır, kokarcalarsa özgün kötü kokularını çıkarırlar... Peki ya görünmezlik? İnsanların bile en çok sahip olmak istediği özelliklerden biri olan görünmezlik, bazı hayvanlarda mevcut. İşte savunma ve kamuflaj konusunda aşmış, şeffaf varlıklar...

Yılan balığı! Avrupa'daki nehirlerde yaşayan bu canlının uzunluğu ortalama 60 ila 80 santim arasında değişiyor.