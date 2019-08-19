19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her canlı kendisini farklı bir şekilde korur, savunur. Bukalemunlar renk değiştirir, kaplumbağalar kabuklarına sığınır, kokarcalarsa özgün kötü kokularını çıkarırlar... Peki ya görünmezlik? İnsanların bile en çok sahip olmak istediği özelliklerden biri olan görünmezlik, bazı hayvanlarda mevcut. İşte savunma ve kamuflaj konusunda aşmış, şeffaf varlıklar...
Yılan balığı! Avrupa'daki nehirlerde yaşayan bu canlının uzunluğu ortalama 60 ila 80 santim arasında değişiyor.
Ülkemizde Portekiz askeri olarak bilinen physalia physalis, iğnesiyle hem deniz canlıları hem de insanlar için ölümcül etkilere yol açabiliyor.
Salpa Maxima isimli şeffaf canlı sadece çok soğuk tuzlu sularda yaşayabiliyor. Bu balık jölemsi vücuduna su topladıktan sonra topladığı suları püskürterek hareket ediyor.
Cam bilyeye benzeyen bu sevimli canlının adı pleurobrachia pileus. 2.5 santime kadar büyüyebilen canlıya deniz üzümü olarak da biliniyor. Dokunaçları vücudundan yirmi kat daha uzun ve bu silahını avını sarmak için kullanıyor.
Amphipod Cystisoma Neptuni isimli bu canlı yarı saydam bir gövdeye sahip. Sadece fotoğraf makinesinin flaşı sayesinde görülebiliyor.
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