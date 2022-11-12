ERKEK EGEMENLİĞİ HAKİMDİ

Antik Roma'da ailelerde erkekler egemendi. Roma hukukunda, baba nihai babadan kalma güce sahiptir (patria potestas) bu güç sadece eşi ve çocuklarına değil çocuklarının çocukları ve hatta kölelerine kadar, kendi çatısı altında kalan herkesedir. Yine hukuka göre baba, yetişkin oğlunu bile dövebilirdi. Babanın soyu, ataları, sosyal hiyerarşide statüsünü belirleyen en önemli şey olarak görülürdü. Roma'da kadınların genellikle üstün olmadığı bellidir. Sevdiği ya da sevmediği fark etmez genç yaşta evlendirilirler.