Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Haftanın teklileri

Kadın sesi ve erkek sesinin düeti her zaman içinde riskler barındırır. Uyum, ton, aynı ruhu yaşatma çabası oldukça zordur. Berkin Sarıtaş ve Eda Suluki bunu başarmış. "Ah Gözleri Var Ya" eserinin sözleri Eda ve Berkin'e, beste Berkin'e ait.

Akustik, kendimizi akışa bırakacabileceğimiz bu eser, Berkin'in önceki eserleriyle de bağını koruyor. Bu ikili bize güzel bir hikaye sunuyor.

"Ah gözleri var ya, bakmaya doyamam,

Ama lütfen beni unutma,

O sözleri var ya, duymazsam duyamam,

Ama lütfen beni hatırla..."