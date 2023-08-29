Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Bu kapsamda deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Biraz önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde deprem oldu?" Sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...