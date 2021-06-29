Biran Damla Yılmaz Yasak Elma dizisine mi katılacak?

Başrollerinde Eda Ece ve Şevval Sam'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde sezon sonuna doğru Nesrin Cevadzade veda etmişti. Yeni sezonda Biran Damla Yılmaz'ın dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia ediliyor.

Baraj dizisi geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

Biran Damla Yılmaz'ın Yasak Elma dizisinin kadrosunda yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.