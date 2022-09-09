'Songül’ü durdurabilecek mi? 0:00 / 0:00

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dokuzuncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Dikkat çeken sahnelerden birinde akıllara “Sadi, Songül’ü durdurabilecek mi?” sorusu geldi

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SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dokuzuncu bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Sadi’nin bir treni durdurduğu heyecan dolu tanıtım akıllara “Sadi, Songül’ü durdurabilecek mi?” sorusunu getiriyor. 'Melek’in mahkemesinde nefesler tutulurken çıkacak karar merakla bekleniyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yaralanan kişinin 'Sadi' olduğunu anlayan 'Derya', yaşadığı şokun ardından tedaviye başladı. 'Songül' ile birlikte aynı mekanda uzun saatler geçiren iki eski aşık için durum hiç de kolay olmadı. 'Songül' ise 'Sadi’nin vurulmasıyla birlikte ona karşı olan duygularını dile getirmiş oldu. 'Aygün', 'Celal’in yazdığı notla 'Melek’in eve kamera yerleştirdiğini öğrendi. Annesinin tepkisiyle kendini kaybeden 'Melek' sinir krizi geçirdi. Kızının aklını başına getirmek isteyen 'Aygün' kimsenin aklına gelmeyeni yapıp 'Melek’in akıl hastanesine kapatılmasını sağladı. Başta 'Zülfikar' olmak üzere, 'Melek’in hastaneden çıkması için herkes seferber oldu. 'Sadi’nin başına gelenlerden kendini suçlayan 'Songül', Kabaklı Köyü’ne tekrar gitti. 'Songül' araştırmasına devam ederken, peşindeki belanın aracına bomba koyduğundan habersizdi. 'Songül', son anda 'Sadi' ve 'Yaver’in müdahalesiyle araçtan kurtuldu. 'Sadi' ve 'Derya' yıllar sonra geçmişin hesabını gördü. 'Sadi’nin 'Derya’yı götürdüğü yerde anlattıkları ikisi arasındaki geçmişe bir sünger çekti. 'Songül' ise ailesinin ölümünü araştırmaya devam ettikçe 'Sadi’ye zarar vereceği korkusuyla her şeyi ardında bırakıp evden ayrıldı.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle 15 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.