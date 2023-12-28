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        Haberler Gündem Güncel Bir zincirleme kaza da Kahramanmaraş'ta! 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada 15 kişi yaralandı! - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 10 kişinin öldüğü ve 59 kişinin yaralandığı kazanın ardından bir facia haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. Kentte 22 aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:23 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:28
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        Bir zincirleme kaza da Kahramanmaraş'ta!
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

        Elbistan-Göksun karayolu Göksun ilçe girişinde, sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında, aralarında otomobil, minibüs ve bir tırın da bulunduğu 14 araç kazaya karıştı.

        Polis ekipleri Göksun-Elbistan kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.

        Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan aynı dakikalarda bölünmüş yolun diğer tarafında 8 aracın karıştığı ikinci bir kaza meydana geldi.

        Bu kazada yaralanan 5 kişi de ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #son dakika
        #KAHRAMANMARAŞ
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