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        Haberler Magazin Bir zamanlar yaşadıkları aşklarla çok konuşulan 9 ünlü çift! Ünlülerin şaşırtan aşkları

        Bir zamanlar yaşadıkları aşklarla çok konuşulan 9 ünlü çift!

        Günümüzde yaşadıkları ilişkilerle çok konuşulan ünlülerin, özellikle 1990'lı yıllardaki fırtınalı aşkları hayranlarını hala şaşırtıyor. Magazin tarihinin tozlu raflarında gezerken nostalji havası da eksik olmuyor.

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 11:55
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        • 1

          FAZIL SAY VE HANDE ATAİZİ

        • 2

          TOLGAHAN SAYIŞMAN VE MERVE BOLUĞUR

        • 3

          CEM YILMAZ VE CANSU DERE

        • 4

          ÇAĞATAY ULUSOY VE SERENAY SARIKAYA

        • 5

          SEDA SAYAN VE NİHAT DOĞAN

        • 6

          İZEL VE SİNAN AKÇIL

        • 7

          OKAN BAYÜLGEN VE ZEYNO GÖNENÇ

        • 8

          KIVANÇ TATLITUĞ VE AZRA AKIN

        • 9

          TİMOTHEE CHALAMET VE KYLİE JENNER

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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