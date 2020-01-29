Tarihi alanların korunmasının önemine değinen vatandaşlar, bu mirasa sahip çıkmak için insanların daha çok dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar ayrıca, Karadeniz sahillerinin dünyanın en güzel sahillerinden biri olduğunu ifade ederek, herkesin gelip görmesi gerektiğine değindi.