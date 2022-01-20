'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda sürprizlere devam ediyor. Usta oyuncu Altan Gördüm diziye dengeleri değiştirecek sıra dışı bir karakterle dâhil olacak.Altan Gördüm'ün hayat vereceği Haşmet Çolak, nam-ı diğer Çolak Ağa Çukurova'da taş üstüne taş bırakmayacak.

ÇUKUROVA'NIN GERÇEK SAHİBİ GELİYOR!

Hasımlarını vurduğu için 20 yıl hapis yatan Çolak Ağa, özgürlüğüne kavuştuktan sonra yaşadıklarının hesabını sormak için Çukurova'ya dönecek! Çolak Ağa'nın hapisten çıkışı sadece Yamanlar için değil, tüm Çukurova için büyük bir tehdit oluşturacak. Gelişi coşkuyla karşılanan Çolak Ağa, Çukurova'nın gerçek sahibinin kim olduğunu cümle âleme göstermeye kararlı.

Çolak Ağa'nın gelişi Çukurova'nın hassas dengelerini alt üst edecek. Bu iddialı karakterin hikâyeye dâhil olması en çok da Hakan ve Züleyha'yı etkileyecek!

ALTAN GÖRDÜM KİMDİR?

1 Aralık 1958 yılında dünyaya gelen Altan Gördüm, 1978 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1979-1980 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kurslarına katıldı. 1995-1996 sezonuna kadar, AST'de, oyuncu, yönetmen, yönetici ve eğitmen olarak görev yaptı. 1996-2000 yılları arasında özel nedenlerden dolayı, İzmir'de yaşadı. 2000 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan aldığı davetle, yetişmiş sanatçı kontenjanından, Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndaki pek çok oyunda rol aldı.

Sesli ve görüntülü olmak üzere televizyon çalışmalarını sürdürmekte. Bir dönem tiyatro sanatçısı Vahide Perçin'le evli olan Gördüm, 2009 yılında Vahide Perçin ile birlikte İstanbul'da AKADEMİ 35BUÇUK SANAT EVİ isimli oyunculuk okulunu kurmuştur. 2013 senesinde eşi ile boşanmıştır. 1994 doğumlu Alize isminde bir kızları var. Altan Gördüm, Hayat Bilgisi dizisinde Panzer Emin Hoca karakterine, Kavak Yelleri dizisinde Kamil karakterine hayat verdi. Son olarak 2011 yılında yayınlanan Canım Babam dizisinde rol almıştır. 2013-2014 sezonunda TRT'de yayınlanan Beni Böyle Sev isimli dizide rol alırken bir yandan da Akademi 35Buçuk'ta oyunculuk derslerine girmektedir.