Yayınladığı 13 Eylül 2018 tarihinden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeye başaran dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın oturuyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. 4 sezondan oluşan dizi, 16 Haziran 2022 tarihinde yayımlanacak olan 138. bölümü ile final yaparak sona erecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izleme linki...