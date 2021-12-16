BÜLENT POLAT - GAFFUR
Bülent Polat 8 Mart 1979 yılında Tunceli'de doğmuştur. Zaza asıllı Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
1993 yılında "Yer Gösterme" ile başlayan profesyonel tiyatro yaşamı, 1994'te yine aynı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle devam etti. Daha sonra yine aynı tiyatro ile mukavele yenileyen Polat, "Ormanların Barış Ateşi", Rumuz Goncagül ve "Keloğlan" gibi oyunlarda rol aldı. Orhan Oğuz 'un yönettiği "Herkesin Gözü Önünde" adlı oyunda olgunluk dönemindedir.
Polat daha sonra kariyerine yeni bir yön çizmeye karar verdi; "Yılan Hikayesi"nde, Orhan Oğuz'un yönettiği "Son Oyun" adlı TV filminde oynadı. Ardından "Gece Kahvesi" adlı programda sıra dışı karakterler çizdiği skeçlerde rol aldı. 2004'te Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga programında Engin Günaydın ile beraber her hafta yayınlanan bölümlerde damatlar adında kısa skeçlerle çıktı. Asıl ününü ise Avrupa Yakası dizisindeki 3,5 sene canlandırdığı Şehsuvar(Şesu) karakteriyle kazandı.
Bülent Polat Buzda Dans adlı yarışmaya katıldı. Ardından ABD'ye gidip önce dil sonra oyunculuk eğitimi almaya başladı. Önce Los Angeles'ta Stella Adler'ın oyunculuk atölyesine katıldı. Sonra New York'a geçti. Orada bir yandan eğitim alırken bir yandan da geçimini sağlamak için bir arkadaşının girişimiyle bar işletmeciliğine başladı. ABD'de kaldığı süre boyunca Manhattan'da bar işleten Polat 2011'de Türkiye'ye döndü.
2013 yılında, Kanal D'de yayınlanan İnadına Yaşamak adlı dizide, "Sansar" rolünü canlandırmıştır. 2018 yılından beri Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakterini canlandırıyor.
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