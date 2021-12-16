Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın Yönetmenliğini ise Faruk Teber'in üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova izleyici tarafından sevilerek izleniyor. ATV' de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Dizi nerede çekiliyor? İşte dizi severlerin merak ettiği konular...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Adana’nın göz dolduran doğal güzelliği Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ekranlardan taşıyor. Dizi çekimleri genellikle Adana ve Mersinde gerçekleştiriliyor. Adana Çukurova’yı temel alan dizi için özel bir plato kurulmuş. İnşaatı 8 ay süren bu dizi platosunu, 450 kişilik profesyonel ekip çalışarak tamamlamış.