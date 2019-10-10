10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 39.yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Son bölümde aşkı ile anneliği arasında kalan Züleyha yeni bölümde Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz verdi. Evin hanımı olmak isteyen Züleyha Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor. Peki Hünkar ne yapacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39.BÖLÜM FRAGMANI
YENİ ZÜLEYHA HÜNKAR'I ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR!
Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor!
Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı. Cezaevine Demir'i ziyarete de gidiyor, Demir'in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye'nin gözünü Züleyha'dan asla ayırmamasını da tembihliyor.
— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) October 4, 2019
BEHİCE ARTIK FEKELİ KONAĞI'NDA
Fekeli, maalesef İstanbul'dan Adana'ya Prof. Dr. Behzat Hekimoğlu'nun kendini vurduğu haberini vermek zorunda kalıyor. Müjgan ve Yılmaz apar topar İstanbul'a giderler ve dönüşlerinde Behice'yi de yanlarında getirirler.
Hala hanım Behice, yeğeni Müjgan'a Yılmaz'ı çok beğendiğini, Fekeli'yi ise tipik Anadolulu bulduğunu söyler. Ama bu bakış açısı, onu Fekeli ile baş başa sohbetleri sevmesinden alıkoymayacak gibidir!
VE HÜNKAR ŞERMİN'İ BULUR… DEMİR'İN KADERİ ŞERMİN'İN İKİ DUDAĞI ARASINDA!
Şermin'i ifadesini değiştirmesi için Adana ve civarında göz açtırmadan aratan Hünkar, nihayet onu hamam sefası esnasında bulur! Şermin, kendisine yapacakları bir şey kalmadığını ve artık Yamanlardan korkmadığını söylese de Hünkar, içten içe gözünü korkutmayı başarmıştır.
— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) October 9, 2019
ZÜLEYHA KAÇMAYA MI KARAR VERDİ?
Bir yandan Demir'in yanında yer aldığını gösterse de Züleyha, Yılmaz'ın kendisini hala sevmesinden de çok etkilenmiştir. Şimdi artık Hünkar ona her an kaçacak diye bakarken, aslında Yılmaz ve Müjgan'ın arasında neler olacağına karar verecek kişi de Züleyha'dır!
Züleyha herkesi şaşırtan bir tavır sergiler!
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