Son yılların hakkında en çok konuşulan yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın bu aşam yayınlanacak yeni bölümü son bölüm mü olacak?