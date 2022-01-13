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Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yok mu? 13 Ocak ATV yayın akışı ile Bir Zamanlar Çukurova neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Sorusu geçen hafta Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümün yayınlanmaması nedeniyle araştırılıyor. 4. sezonuyla ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova her hafta perşembe akşamları yayınlanması nedeniyle bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? 13 Ocak bugün Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm var mı, yok mu? İşte 13 Ocak 2022 ATV yayın akışı ile Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Sorusunun yanıtı...

13.01.2022 - 12:28 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 13 Ocak Perşembe TV yayın akışları belli oldu. Her hafta Perşembe akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizilerden Bir Zamanlar Çukurova bu hafta var mı, yok mu sorusunun cevabı belli oldu. Peki, bu akşam Bir Zamanlar Çukurova var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları... 

  • BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YOK MU?

    Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı. Dizinin yayın saatinde Aman Reis Duymasın adlı film yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak.

  • BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm önümüzdeki hafta 20 Ocak 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak.

  • BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 118. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor

    Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha'ya misilleme yapar ve Betül'le en yakın zamanda evleneceğini söyler.

    Betül'ün foyaları birer birer ortaya çıkıyor! Züleyha, Betül'ün ihanetiyle yüzleşiyor.

    Züleyha, şirketin içini boşaltan kişinin Ercan değil Betül olduğunu öğrenince şoke olur. Fikret'i üzmemek için Betül'ü mahkemeye vermekten çekinse de sonunda Fikret'e konuyu açmaya karar verir. Fikret duydukları karşısında çılgına dönüp Betül'le ilişkisini noktalar. Abdülkadir tarafından da köşeye sıkıştırılan Betül'ün yaptıkları Şermin'i de korkutmaya başlar.

    Haminne hayata tutunabilecek mi?

    Betül, Haminne'nin elinden Hakan ve Demir'in fotoğrafını almak isterken Haminne'yi iter ve düşmesine sebep olur. Başını vuran Haminne kanlar içinde kalırken, Betül dehşete düşer.

    Betül, fotoğrafı ele geçirip büyük sırrı öğrenirken, Haminne hayata tutunabilecek midir?

  • 13 OCAK 2022 ATV YAYIN AKIŞI 

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Aman Reis Duymasın - Yerli Sinema

    22:00 Çakallar Dans 5 - Yerli Sinema

    23:55 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    01:15 Çakallarla Dans 5 - Yerli Sinema

    02:55 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

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