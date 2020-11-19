Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 73. son bölümünde; Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir. Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır. Bir Zamanlar Çukurova 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 73. bölüm özeti...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 73. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halasının adeta kovulmuş olması, Müjgan'ı yine sonunu hesap etmediği bir karara iter! Müjgan da halasının peşinden evi terk edecektir. Fikret ise onu geri döndürmeye çalışırken, kendini açıklayamayacağı bir durumun içine soktuğundan habersizdir.

Halası ile ilgili olan biten, Müjgan'ın yine gözünün dönmesine neden olur. Fikret ile dertleşir ama sonrasında gelişenler yine sakinleşmesine engel olur. Müjgan, Züleyha'ya hesap sormaya konağa gider! Demir ona engel olur! Karşısına itiraf mektubunu çıkarmak ister ama bu vesile ile mektubun çalındığından haberdar olacaktır!

DEMİR VE FEKELİ BİR KEZ DAHA KATİLİN PEŞİNE DÜŞER!

Behice'nin kaybolması ile başlayan olaylar, Fekeli ve Demir'i yine konuyu düşünmeye iter. İkisi de katili bulup, bir an önce cezasını vermek istiyordur ama ne Behice'ye ne başkasına karşı ellerinde en ufak bir ipucu yoktur. Çaresiz bekleyiş, Demir'in bir basın toplantısı düzenlemesine neden olur. Ancak bu basın toplantısı, Züleyha ve Yılmaz arasında yeni bir gerginliğin de kapısını aralar!

KONAĞIN YENİ HANIMI SEVDA MI?

Demir gitmesine izin vermeyince, Sevda'nın misafirliği de uzayacaktır. Ancak bu misafirlik ve Haminne'nin Sevda'yı küçük kızı zannetmeye devam etmesi, Saniye için hayatı gittikçe zorlaştırır. İkisi arasındaki gerginlik her an hissedilir hale gelir. Züleyha, Saniye'yi anlasa da, ona Sevda'ya bir şans tanımasını söyler.

Saniye'yi Sevda'ya karşı sakinleştirmek, çiftlikteki yerlerini kaybetmemek için çabalayan Gaffur yine başını belaya sokar! Demir'in gözünde yeniden yükselmesini sağlayacak çok önemli bir bilgi elde eder. Ancak bilgiyi ne Saniye'ye ne Demir'e iletemeden yine önce sakarlığı sonra boşboğazlığı ile kendini büyük bir derdin ortasında bulur!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandığında burada yer alacak.