Bir Zamanlar Çukurova, 72. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Gözlerin yeni bölüm fragmanına çevrildiği dizide Demir ve Züleyha arasında yaşananlar büyük olay yarattı!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 72. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tüm Çukurova tabutunun başında Hünkar’a hakkını helal eder. Tam o sırada camiye giren Sevda da tabutun başına yürümeye kalkar ama Züleyha onu durdurup, yanına alır.
Demir ve Çukurovalılar şaşkın, konaktakiler ise kızgın halde Sevda’ya bakarlarken, avluya bir de jandarma gelecektir!
Hünkar’ın cenazesi gözyaşları içinde camiden mezarlığa taşınır. Herkes kendi Hünkar’ı için ağıt yakmaktadır. Hünkar’ın kaderlerini değiştirip, aynı hikayeye dahil ettiği herkes ilk kez aynı hüzünde bir araya gelir! Demir hayattaki en büyük desteğini, gücünü yitirmenin, Fekeli kalbinin yarısını toprağa vermenin hüznündedir. Son günlerde yaptıklarıyla, gidişi Züleyha’ya da ikinci kez annesini kaybetmenin acısını yaşatmaktadır. Yılmaz bile şaşkın ve üzgündür.
Eve gelen giden bitmez, dualar okunup, helvalar dağıtılırken Haminne kendi dünyasında kızının huzurunun peşine düşecektir. Haminne artık, Hünkar’ın evladı Züleyha’ya emanettir.
Demir ve Fekeli, Hünkar’ın katilini bulmak için ant içerken, olaylar kimsenin bugün kadar görmediği bir Züleyha’yı ortaya çıkaracaktır! Sokaklara dökülüp linç yapmaya kalkan Adanalıları, elinde silah ile Züleyha durduracak! Ardından o da Hünkar’ın katilini bulmak için yemin edecektir!
Fekeli konağında da gözyaşları dinmeyen Fekeli’nin hüznü vardır. Ancak Müjgan’ın bulduğu bir belge yine Yılmaz ile onu karşı karşıya getirecektir. Üstelik bu kez olaya Fikret kendisini dahil edecektir. Ancak, kimsenin beklemediği bir şey olur ve Fekeli ilk kez, tüm acısı ile hepsini kendilerine gelmeleri için uyarır!
Cenazeye katılan, her durumda Hünkar’ın ölümüne şaşkınlığını dile getiren Behice, kendinden çok emin hayatına devam eder. Müjgan’ı yeniden yanına almanın da bir yolunu bulur. Hiç beklemediği bir yerden suçu karşısına çıkacaktır! Ancak her zamanki gibi, kendi çözümünü üreten Behice, bu kez gözünü iyice karartır! Ama planı ummadığı bir şekilde sonlanacaktır!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 73. BÖLÜM FRAGMANI
Bir Zamanlar Çukurova 73. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
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