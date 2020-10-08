Bir Zamanlar Çukurova 67. son bölümü ile ATV'de yayınlandı. Demir, Züleyha'nın vurulduğu silahın Yılmaz'ın silahı olduğunu öğrenince Fekeli konağına adeta baskına gitmiştir. Demir, Müjgan'ın Züleyha'yı vurma sebebini öğrenmek istedikçe, Müjgan ve Behice çıldırır! Yılmaz, Züleyha ile planları bozulmasın diye Müjgan'ı savunmaya çalışır ama Müjgan ona da izin vermez.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandığında burada yer alacak.
Duruma müdahale etmeye çalışan Fekeli birden o gece Behice'nin kolunda gördüğü kanı hatırlar! Behice, Demir gittikten sonra da Müjgan'ı savunarak herkesi suçlamaya devam eder. Fekeli, şüphelerini ona da söyler. Behice, mağduru oynamayı öğütlediği Müjgan'ı İstanbul'a götürmeye kalkar, herkese rest çekmeye hazırdır!
Yılmaz, Demir'i durdurmak için savcının kapısına kadar peşinden gider. Ama yine aralarında Züleyha dışında bir iktidar savaşı daha vardır! Yılmaz, Hünkar'ın hisselerini alarak holdinge girmek üzeredir! Demir bu gerçekle de savaşırken, aslında Yılmaz da Züleyha ile kaçma planlarının bozulmaması için elinden geleni yapmaya hazırdır. Yılmaz, bir kez daha Hünkar ile buluşur. Hünkar yeniden, ellerinden aldığı mutluluğa ulaşmaları için onlara yardım edeceğini söyler. Artık iki eski sevgili için artık geri sayım başlamıştır. Hünkar'ın da yardımıyla kaçacaklardır.
Hünkar ve Fekeli, olan biten içinde daha çok buluşmaya dertleşmeye başlamıştır. Bu kadar olaydan sonra, dostlukları pekişmiştir ama bir yandan da kalplerinde küllenen aşk yeniden alevlenmek üzeredir! Şermin ve Füsun'la dedikodu yaparak, hem kendilerini aklayan hem de konuşulanları öğrenen Behice, bir bilgiye daha ulaşır. Küçükken Fikret'in vücudu kaynar suyla yanmıştır. Fikret'in gerçekten Fekeli'nin mirasçısı olup olmadığını anlayabileceği bir bilgi vardır artık elinde!
Şehir olan bitenle yine çalkalanırken, Züleyha'nın ağzını aramak için konağa gelen Şermin, konak bahçesinde Gaffur ve Saniye'yle karşılaşır. Yine Gaffur'un suçunu bildiğine dair imalarla Gaffur'un içine kurt düşürür. Şermin, Züleyha'nın ağzından Müjgan'ı suçlayan tek kelime alamaz! Demir'e yanlış bilgi vermiş durumuna düştüğü için korkuya kapılır.
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