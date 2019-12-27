Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan ve Züleyha için çok büyük bir şok yaşandı. İkisinin de gebelikleri tehlikeye girdi. Peki şimdi ne olacak? Bir Zamanlar Çukurova 50. son bölüm özeti ve 51. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 50. SON BÖLÜM ÖZETİ

Taşlar ortaya dökülüyor!

50 haftadır aşkın sınırsız, kavganın ölümüne yaşandığı Çukurova'da kaderi değişenler ve kaderi değiştirenler Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olarak ekrandalar!

MÜJGAN ARTIK ZÜLEYHA'NIN BÜYÜK SIRRINI BİLİYOR!

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır!

Müjgan bu sırla yaşamaya çalışırken, Yaman Holding'in 35. Kuruluş yıldönümünde Züleyha, Demir ve Hünkar, birlikte Çukurova'lıları ağırlar ve gazeteler mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınlar.

Geceye davet edilmeyen Şermin ve yanlışlıkla davet edilen Hatip ve Naciye de orada olacaktır! Şermin babasının adı anılmadığı için öfke kusmaya gelmiştir ama Naciye'nin öfkesini hesap edememiştir!

DEMİR VE HÜNKAR İHALENİN, FEKELİ VE YILMAZ İSE YENİ BİR ORTAKLIĞIN PEŞİNDE!

Fekeli ve Hünkar'ın kıyılamayan nikahının dedikodusu halen Çukurova'da gündemin üst sıralarında yer alsa da, iki taraf da konuyu tamamen kapatmıştır. Hünkar ve Demir'in arası düzelmemiş bile olsa, iş için birlikte hareket etmek işlerine gelir. Büyük bir ihale için, mal toplamaya başlarlar. Fekeli ve Yılmaz ise İtalyan'lar ile bir ortaklık peşindedir. Bu ortaklık ile tüm Çukurova'nın sulama işini almayı planlarlar. Ancak, Hatip'in Şermin vasıtasıyla öğrenip getirdiği bir bilgi, Yılmaz ve Fekeli'ye büyük bir kazancın kapısını açar! Üstelik onlara açılan kapı, Demir ve Hünkar'ın yüzüne kapanacaktır.