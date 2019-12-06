06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 47. bölümünün ekranlara gelmesinin ardından izleyiciler tarafından 48. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Dizinin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde Fekeli ve Hünkar aşkının gazetelerde haber olmasının ardından tüm Çukurova bununla çalkalandı. Bölüme damga vuran sahne ise Fekeli'nin hastanede herkesin içinde 40 yıllık aşkını ilan edip evlenme teklifi etmesi oluyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 47. son bölüm özeti ve 48. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. BÖLÜM ÖZET
"Geri dön beni sev dön diyemem ki..."
Şermin'in Hünkar'dan intikam hareketi, "Devlerin Aşkı"nı Çukurova'ya duyuruyor! Şermin'in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana'da yer yerinden oynayacak! Hünkar'ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli'yi adeta ateşliyor! Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar'a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor:
- Benimle evlenir misin?
DEMİR AKLINI KAYBEDECEK! YILMAZ İSE ZAFER SARHOŞLUĞU İÇİNDE!
Gazete haberi, Demir'i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini "aşk" göremeyecek kadar kör etmiştir.
— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) December 5, 2019
ZÜLEYHA VE YILMAZ AYNI OTOMOBİLDE!
Gaffur'un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha'yı yine yolda bırakır. Yılmaz'ın bir kez daha Züleyha ve Adnan'ı aracına alması Demir'i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.
— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) December 5, 2019
AŞKIN ALEVİ FADİK'İ Mİ SARDI?
Gülten'e ilgisini fark etse de, Çetin'e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!
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