01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünün ardından dizinin izleyicileri tarafından 43. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Son bölümde Artık, birbirlerini her fırsatta gören Yılmaz ve Züleyha, her şeyi göze almaya hazırdır. Yılmaz'ın tek istediği kendilerinden çalınan hayatlarını geri almaktır. Nihayet Züleyha'yı da ikna eder ve plan yapmaya başlarlar. Yılmaz, kaçıp gitmek konusunda Züleyha ile sözleşince artık tüm planlarını hazırlar. Hem kaçış planı hem de gerekli evraklar elinde olunca da babasından izin istemeye gider. Planından çok emindir, Fekeli'ye 'Müjgan'ın vicdan azabına razıyım' diyecek kadar Züleyha ile hayatına hazır olduğunu söyler. Bir Zamanlar Çukurova'nın 42. bölümünde neler yaşandı? 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ZÜLEYHA MASUMİYETİ İLE BİRLİKTE İKTİDARI DA ELE GEÇİRİYOR!
Bir yandan Yılmaz ile hayallerine yeniden kavuşmak için fırsat kollayan Züleyha bir yandan da masumiyetinin ortaya çıkmasının keyfini sürüyor. Hünkar'ın kendisine yaptığı her şeyin intikamını almak için kolları sıvayan Züleyha'nın en büyük desteği de Gülten oluyor. Yılmaz ile aralarındaki iletişim sağlayan Gülten, bir yandan da Züleyha'nın en yakın arkadaşı haline geliyor.
GAFFUR VE SANİYE ÇİFTLİĞE VEDA EDİYOR!
Züleyha'nın çiftlikteki ilk hareketi Saniye ve Gaffur'u uzaklaştırmak olacaktır. Hünkar ne kadar dil dökse de bunun önüne geçemez. Demir, artık Züleyha'nın bir dediğini iki etmemeye kesin kararlıdır. Saniye ve Gaffur gözyaşları içinde evlerinden ayrılacaktır.
DEMİR, HÜNKAR'A RAĞMEN ZÜLEYHA İLE YENİ BİR GELECEK PEŞİNDE!
Demir, annesinin tüm iddialarına artık kulağını kapatır. Züleyha ona verdiği sözü tutmuştur ve söylenen tüm yalanlara dair de masumiyeti ortaya çıkmıştır. Demir şimdi, iş hayatında da hamleler yaparak, Züleyha ve iki çocuğu ile geleceklerini inşa etmenin peşindedir. Önce büyük bir hamle yaparak, Çukurova'nın tüm kalburüstü çevresini çiftlikte bir davet ile ağırlamaya karar verir.
ŞERMİN VE SABAHATTİN YİNE AYNI EVDE
Hastahane'den taburcu olan Şermin, kazada kaybettiği çantasını hala bulamamıştır. Beş kuruşsuz kaldığı gibi gittiği tüm kapılar da yüzüne kapanacaktır. Tek çaresi Sabahattin'e sığınmak olur. Bir yandan da başhekim oluşundan etkilenmiş ve Sabahattin üzerindeki etkisini test edecektir.
BEHİCE, YILMAZ VE DEMİR'İN DÜELLOSUNU GÖRÜYOR
Artık Çukurova'da bir hayata kendini alıştırmaya başlayan Behice, ilk çarşı ziyaretinde gözünü korkutan bir sahneye şahit olur. Yılmaz ve Demir karşılaşmıştır ve yine silahlar çekilir!
FEKELİ, OĞLUYLA VEDALAŞIYOR!
Yılmaz, kaçıp gitmek konusunda Züleyha ile sözleşince artık tüm planlarını hazırlar. Hem kaçış planı hem de gerekli evraklar elinde olunca da babasından izin istemeye gider. Planından çok emindir, Fekeli'ye 'Müjgan'ın vicdan azabına razıyım' diyecek kadar Züleyha ile hayatına hazır olduğunu söyler.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova'nın 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.
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