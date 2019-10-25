25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Birbirlerine aşklarını her fırsatta dile getiren Yılmaz ile Züleyha kaçmaya çalışır. Bir gece yarısı Züleyha bebeğini de alıp Yılmaz'ın yanına gidiyor. O anlar geceye damgasını vuruyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?
Bir Zamanlar Çukurova 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUORVA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Demir'in hayatının, Şermin'in iki dudağı arısında olduğu sabah, Konak'ta da gerilim hakimdir! Hünkar elbette, Yılmaz ile kaçmaya çalışan Züleyha'yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha'nın masumiyetinin tek şahidi Haminne'dir ve o da hiçbir şey hatırlamamaktadır. Züleyha bir yandan masumiyeti ispat etmeye çalışmaktadır. Ancak bir yandan da Hünkar'ı her an kaçacağına dair korkutmaya devam edecektir.
Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul'a giden Behice'yi elbette Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında hayatının bir kez daha yıkılır. Tek dayanağı yanındaki Fekeli olacaktır. Üstelik Fekeli, iki ırz düşmanı Behice'yi kaçırmaya kalktığında gözünü kırkmadan silahını da kullanacaktır. Fekeli, Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken, girdikleri maddi girdaptan, hem onun hem Müjgan'ın yara almadan çıkması için elinden geleni yapmaya uğraşır.
Çukurova'da adeta yer yerinden oynarken, Saniye de evdeki fırtınadan nasibini alır ve merdivenlerden yuvarlanır. Gaffur hastaneyi ayağa kaldırırken, Hünkar sağ kolu Saniye'nin yanından bir dakika bile ayrılmaz. Bu olayda da çiftlikteki tüm oklar Züleyha'ya yönelecektir.
Şermin, Sabahattin'i tamamen kaybetmek istemezken, bir de onun başhekim olduğunu öğrenir. Artık, boşanmamaya kararlıdır. Şimdi herkese Şermin Yaman'ın kim olduğunu göstermenin peşine düşer. Ancak Şermin, Paris'e gitmek için çıktığı yolda kendini hastanede bulacaktır.
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