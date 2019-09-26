26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yine heyecan dolu anlar yaşanacak. Fekeli ölüm kalım savaşı verirken, Yılmaz ile Demir'in hapishanedeki hesaplaşmaları dikkatleri çekiyor. Demir, Yılmaz'dan intikam alacağını çocukları ve Züleyha'nın kendisiyle olması için her şeyi yapacağını söylediği anlar damga vuruyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
"Senin hayatın benim hayatım olacak!"
Çukurova'da Jandarma bir kez daha, iki kişiyi ayrı ayrı sebeplerden tutukluyor!
Öğrendiklerinden sonra Hünkar'ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli'yi vuruyor. Müjgan ameliyathanede Fekeli'yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmaz ve Demir'i de bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Üstelik bu kez üzerlerinde demir parmaklıklar var!
— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) September 24, 2019
Cengaver oğlunun sünnetini yapıyor! Ama önce Hatip'le hesaplaşması gerekiyor!
Şermin ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiren Hatip en sonunda onu, yazlık evine götürüyor. Hatip ve Şermin arasındaki samimiyet git gide artarken, kendisine atılan iftiranın hesabını sormak için Cengaver de oraya gider ve silahlar çekilir! Aynı gün, Cengaver'in oğlunun sünneti var! Ve Adana'nın tüm ileri gelenleri düğün sahibi olarak Cengaver'i beklerken, oğlu da babasının ve getireceği bisikletin yolunu gözlüyor!
Çukurova'da beklenen buluşma: Yılmaz ve Züleyha yan yana!
Hünkar'ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağılıyor! Züleyha'nın onu ölümden kurtarmak için, kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, şimdi kendini affettirmek istiyor. Kalbini Müjgan'a açtığını, Züleyha'yı unuttuğunu düşünürken, şimdi her şey alt üst oluyor! Ne yapıp ediyor, Züleyha ile buluşuyor!
— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) September 21, 2019
Hangi aşk daha büyük?
Bir Zamanlar Çukurova'da bütün aşklar yeni sınavlardan geçecek. Fekeli, Hünkar'ın sandığı kişi olmadığını öğrenince, "kızgınlığım geçer, kırgınlığım geçmez" diyecek. Demir, Züleyha'nın bir gün kendisini sevmesi için, şimdi başkasını severken bile ondan vazgeçmeyecek. Yılmaz, Müjgan'a kalbini açmışken, şimdi Züleyha için de yanıyor! Züleyha, nihayet Yılmaz'ın karşısında! Ama Yılmaz henüz, oğlunun babası olduğunu bilmiyor. Üstelik karnında bir de Demir'in çocuğu var! Müjgan ise herkese karşı durup sevdiği Yılmaz'ı kalbi başkasına aitken de sevmeye devam edebilecek mi?
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