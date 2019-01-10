10 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi normalde her hafta Perşembe günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü 10 Ocak ATV yayın akışına göre bu akşam yayınlanmayacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne dair detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM NEDEN YOK?
Bir Zamanlar Çukurova'nın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 17. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bir Zamanlar Çukurova'nın bu akşam yayınlanmayan 17. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 16. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Züleyha İstanbul'a mı kaçıyor?
Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor! Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa İstanbul'dan gelen Yılmaz mı? Züleyha yeni arabasıyla İstanbul'a mı kaçıyor? Demir kendi elleriyle kendi kuyusunu mu kazıyor? Züleyha'ya aldığı, konağın dilinden düşmeyen araba, Züleyha'nın kaçış planının bir parçası mı olacak? Sırlar bir bir ortaya çıkıyor, yer yerinden oynuyor. Kendi kafasına göre iş yapan Gaffur, bunun bedelini nasıl ödeyecek? Uhuletle ve suhuletle, Yamanların Demir'ini bitirme operasyonlarına devam eden Fekeli ve Yılmaz'ın sıradaki planları ne? Yeni karşılaşmalar, yine Çukurova'da olayların fitilini ateşleyecek.
ATV YAYIN AKIŞI - 10 OCAK 2019 PERŞEMBE
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli 6 - Yabancı Sinema
22.25 Hızlı ve Öfkeli 4 - Yabancı Sinema
00.40 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.20 Ağlama Anne
03.55 Aşk ve Mavi
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