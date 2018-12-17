Bir Zamanlar Çukurova 15. yeni bölümü ile Perşembe akşamı ATV ekranlarına gelecek. Bir Zamanlar Çukurova 14. son bölümünde; 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 15. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir'in intikam ateşi!

Yılmaz'ın Adana'daki durdurulamaz yükselişi, Demir ve Cengaver'i çileden çıkartıyor! Yılmaz ve Fekeli'den tamamen kurtulmak için Çukurova'yı yerle bir eden ikiliyi, şimdi daha büyük sorunlar bekliyor.

Çukurova'da ölüm sessizliği!

10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.

Büyük yüzleşme!

Aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor! Çukurova'nın saygın beyi Demir, bu karşılaşmanın hesabını nasıl verecek?

Bir Zamanlar Çukurova 15. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.