Bir Zamanlar Çukurova 100. son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Hande Soral ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukuroava dizisinin son bölümünde; Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir. Bir Zamanlar Çukurova 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 100. son bölüm
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 101. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandığında burada yer alacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 100. SON BÖLÜM ÖZETİ
Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır! Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır! Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar! Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır!
FEKELİ KONAĞINA YİNE BİR ATEŞ DÜŞER!
Yamanlar, kelimenin tam anlamıyla birbirlerine düşmüşken, şehri donatan ilanlarla Ümit'i ve Sevda'yı kapı dışarı eden Fekeli, konuyla daha fazla ilgilenecek vakit bulamayacaktır. Müjgan'ın kaybının ardından, tüm intikam yeminlerini toprağa gömen Fikret, şimdi kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulacaktır. Önce kapılarını çalan bir avukat sonra da Kerem Ali'nin yaşam mücadelesi içine düşmesi, Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin ocağına da kalbine de yeniden ateş düşürecektir!
CUMALİ NEDEN ÜZÜM KIZIN PEŞİNDE?
Konakta, Sevda ve Ümit'in peşindeki trafik hiç bitmezken, Demir ve Züleyha da bir içeri bir şehre koşturur. Bahçede ise Saniye'yi delirten gelişmeler yaşanacaktır! Cumali, sürekli Üzüm kızın peşindedir. En son Saniye ikisini giderken görünce de konağın içine kadar duyulacak olaylar patlayacaktır!
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