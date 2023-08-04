Bir zamanlar yaşadıkları aşklarla çok konuşulan 9 ünlü çift!
Günümüzde yaşadıkları ilişkilerle çok konuşulan ünlülerin, özellikle 1990'lı yıllardaki fırtınalı aşkları hayranlarını hala şaşırtıyor. Magazin tarihinin tozlu raflarında gezerken nostalji havası da eksik olmuyor.
Giriş: 04.08.2023 - 09:40
- 1
FAZIL SAY VE HANDE ATAİZİ
- 2
TOLGAHAN SAYIŞMAN VE MERVE BOLUĞUR
- 3
CEM YILMAZ VE CANSU DERE
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- 4
ÇAĞATAY ULUSOY VE SERENAY SARIKAYA
- 5
SEDA SAYAN VE NİHAT DOĞAN
- 6
İZEL VE SİNAN AKÇIL
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- 7
OKAN BAYÜLGEN VE ZEYNO GÖNENÇ
- 8
KIVANÇ TATLITUĞ VE AZRA AKIN
- 9
KYLIE JENNER VE TIMOTHEE CHALATMET
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Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk