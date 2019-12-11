'Bir Yol' açıldı

11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beyoğlu Belediyesi, Mevlana Haftası Kapsamında İtalyan sanatçı Luigi Ballarin'in 'Bir Yol' sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Serginin Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda düzenlenen açılış törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, İtalyan sanatçı Luigi Ballarin, Serginin küratörü Beste Gürsu ve sanatseverler katıldı. Bir İstanbul aşığı olan İtalyan sanatçının 30 eserinin yer aldığı sergi 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.
Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün burada, San Marco Meydanı'ndan Beyoğlu'na, sanatın mesafe tanımayan gücünü bizlere taşıyan Luigi Ballarin'in 'Bir Yol' adını verdiği sergisi için bir araya geldik. Tarih boyunca sanatın çağrısına kulak veren diğer bütün insanların yaptığı gibi Çünkü sanatın çağrısı binlerce farklı dil konuşulan bu dünyadaki tek ortak dildir. Biliyoruz ki bir sanat eseriyle karşılaştığımızda, aklımızı ve ruhumuzu harekete geçiren nedir sorusuna verebileceğimiz cevaplardan biri de insan olmanın ortak paydasıdır; yani güzeli sevmek. Eğer bir sanatçıysanız bu ortak paydaya şunu da eklemelisiniz; güzeli görmek. Zira sanatın özü, sınırların ötesinde, onu kavrayabilecek, güzelliği temaşa etmenin yanı sıra kendi kültürel formlarının da katkılarıyla yeniden üretebilecek evrensel sanatçılardan aynı bakışı talep eder. Olağanüstüyü sıradandan, kıymetliyi değersiz olandan ayıran o bakışı Bu sergide de Luigi Ballarin'in bize sunduğu budur işte. Venedik ve Roma'dan sonra, üçüncü atölyesini Beyoğlu'nda açan Luigi Ballarin'in eserlerine ev sahipliği yapmaktan ötürü büyük gurur duyuyor, sergide emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Ressam Luigi Ballarin de, serginin açılışına gelen davetlilere ve sanatseverlere teşekkür ederek, duygularını "Burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok duygusalım, lütfen eserlerime bir bakın. Umarım eserlerim sizlerin kalbine işler" ifadelerini kullandı. Serginin küratörü Beste Gürsu ise Ballarin'in sanatını, samimiyetini ve içtenliğini eserlerini inceleyen sanatseverlerin anlayabileceğini belirterek, "Bugünün önemine ithafen Luigi'nin eserleri de Mevlana'nın manevi alem zenginliği, aşk ve vuslat anlatımları gibi aslında tüm zamanlarda ve şartlarda insanın hayatına dokunan inceliklere sahiptir" şeklinde dile getirdi.
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