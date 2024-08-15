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        Tarsus Hanım Evi'nden bir yılda iki bine yakın kadın faydalandı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle kırsal mahallelerde yaşayıp, ilçe merkezine gelen kadınlar için hizmete açtığı Tarsus Hanım Evi, kadınların uğrak adresi olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren hanım evi, bir yılda yaklaşık 2 bine yakın kadını ağırladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:12 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:12
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        Bir yılda iki bine yakın kadın faydalandı
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle kırsal mahallelerde yaşayıp, ilçe merkezindeki işlerini halletmeye gelen kadınlar için hizmete açtığı Tarsus Hanım Evi, kadınların uğrak adresi oldu.

        Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilçenin Şehit Mustafa Mahallesi'nde hizmet veren Hanım Evi, hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık. Özellikle ilçeye uzak yerlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan kadınların dinlenerek, kaliteli zaman geçirip, aynı zamanda da sosyalleşebildikleri bir ortam sunan mekân, kadınlara ev konforunda hizmet vermeyi sürdürüyor.

        KADINLARA DİNLENME ORTAMI

        Hastane veya çarşıdaki işlerini halletmek için merkeze gelen, işlerini hallettikten sonra otobüslerinin saatini beklemek zorunda kalan kadınlara dinlenme ortamı sunan hanım evi, aileleriyle gelen çocukları da ağırlıyor.

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        Hanım Evi'nde televizyon izleme, kitap okuma, dinlenme alanlarının yanı sıra, etkinlik salonu ile bebek emzirme ve bezlerini değiştirme odası da bulunuyor. Yaz aylarında da kadınlara limonata, dondurma, kuru pasta ve çay ikramı yapılıyor. Ücretsiz verilen hizmet sayesinde işlerini halletmek için merkeze gelen kadınlar biraz olsun nefes alıp, soluklanma fırsatı da elde ediyor.

        "2 BİNE YAKIN MİSAFİR AĞIRLADIK"

        Tarsus Hanım Evi'nin sorumlusu Nurşan Topçuparlak, 2023 yılının Eylül ayından itibaren 2 bine yakın misafir ağırladıklarını söyledi. Topçuparlak, "Kırsal kesimden gelen kadınlar burada çaylarını, kahvelerini içiyorlar, sosyalleşiyorlar. Anneler bebekleriyle geliyorlar, erkekler de eşlerini bırakıyorlar, çarşıdaki işlerini hallettikten sonra gelip eşlerini alıyorlar. Burada, kadınlar evlerinde gibi mutlular" dedi.

        Hanım evini kullanan kadınlardan Gönül Mete de çarşıya çıktığı zaman dinlenmek için hanım evini tercih ettiğini belirtti. Hanım evi açılmadan önce bu tarzda dinlenecek bir yerleri olmadığını ifade eden Mete, "Artık dışarıya çıktığımız zaman dinlenecek bir yerimiz var. Evimde nasıl rahat ediyorsam burada da aynı rahatlığı yaşıyorum" diye konuştu.

        "KÖYLÜ GARAJINDA BEKLİYORDUK"

        Giritli Köyü olarak bilinen Bağcılar İhsaniye Mahallesi’nden gelen kadınlardan Hatice Yıldız ise her geldiğinde hanım evine mutlaka uğradığını kaydetti. Yıldız, "Burası benim için bir dinlenme alanı. Mesela dolmuş saati denk gelmiyor, buraya geliyorum, çayımı, kahvemi içiyorum, dinleniyorum, sohbet ediyoruz. Burası bizler için çok iyi oldu" dedi.

        Hanım Evi olmadan önce yaşadıkları zorlukları da değinen Yıldız, "Ya gidiyorduk köylü garajında bekliyorduk ya da dolmuş saatini kaçırırsak serin bir yer bulup oturup orada bekliyorduk" şeklinde konuştu.

        Gül Ayşe Yılmaz da çarşıya geldiğinde yorulduğunu, dinlenmek için de hanım evini kullandığını dile getirdi.

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        #yerel haberler
        #Mersin
        #tarsus hanım evi
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