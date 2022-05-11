Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

Son yıllarda doğa tutkunlarınca kente sıkça turlar düzenlendiğini anlatan Canerik, "Pertek ve Çemişgezek ilçeleri tarihi mekanları ile diğer ilçeler ise doğasıyla öne çıkıyor. Kentin en büyük güzelliği uzun süren kış ve sonbahar dönemi. Kuru bir coğrafyadan sonra ağaçların ve doğanın renklenmesi cennet havası yaratıyor" diye konuştu.