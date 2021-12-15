21'e yükseldi

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Türk süsleme sanatlarından Hüsn-i Hat, bu yıl küresel koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü (UNESCO) Hükümetlerarası 16. Komite Toplantısı'nda gündeme alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı dosyayla Türkiye adına aday gösterilen Hüsn-i Hat Sanatı, 13 Aralık'ta başlayan toplantının bugünkü oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi.

Şimdi sırada, Çay Kültürü, Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği, Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği ile İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi var. Bu dosyalar da 2022 döngüsünde UNESCO tarafından değerlendirmeye alınacak.

Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan ve daha önce iki kez UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi üyeliğini gerçekleştiren Türkiye, somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla UNESCO nezdinde örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

UNESCO Hükümetlerarası 16. Komite Toplantısı, 18 Aralık'ta sona erecek ve 180 ülkeden seçilen 24 komite üyesi, toplantı boyunca 45 ülkeden gelen başvuru dosyalarını inceleyecek.