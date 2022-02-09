Bir ülke daha tüm kısıtlamaları kaldırdı!

İsveç Halk Sağlığı Ajansı, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları bugün itibarıyla kaldırdı ve Kovid-19 testlerinin de sonlandırıldığını açıkladı.
Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Karin Tegmark Wisell, ülkede bugün itibarıyla Kovid-19'a yönelik bütün kısıtlamaların kalktığını belirtti.
Devletin maliyeti nedeniyle Kovid-19 testlerini sonlandırdığını aktaran Wisell, "Haftalık Kovid-19 testlerinin devlete maliyeti 55 milyon dolar, aylık maliyeti ise 220 milyon dolar, bu nedenle Kovid-19 testlerini sonlandırdık." ifadesini kullandı.
Bugünden itibaren sadece sağlık çalışanlarının ücretsiz Kovid-19 testi yaptırabileceğini kaydeden Wisell, kendi isteği ile ülke dışına çıkmak için Kovid-19 testi yaptıracakların ücretlerinin devlet ve sigortalar tarafından ödenmeyeceğini kaydetti.
Öte yandan İsveç, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlerden istediği dijital seyahat kartı, aşı belgesi ya da test gibi önlemlerin hepsini bugün itibariyle sonlandırdı.
Halk Sağlığı Ajansının açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 244'e, vaka sayısı 2 milyon 354 bin 455'e yükseldi.
FİNLANDİYA KISITLAMALARI 1 MART'TA KALDIRIYOR
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların 14 Şubat'ta gevşetileceğini, 1 Mart itibarıyla da kaldırılacağını söyledi.
İskandinav ülkelerinden ilk olarak Danimarka, 1 Şubat'ta Kovid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırırken, Norveç de 19 Şubat'ta kısıtlamaları kaldırılacağını duyurmuştu.
NORVEÇ KISITLAMALARI KALDIRIYOR
Norveç hükümeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 17 Şubat itibarıyla kaldırma kararı verdiğini bildirdi.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların bugün saat 23.00 itibarıyla gevşetileceğini, 17 Şubat itibarıyla da kaldırılacağını söyledi.
Konuya ilişkin detayları paylaşan Store, "Bu gece 23.00 itibarıyla evden çalışmalar kaldırılacak, restoranların alkol servisi tekrar serbest bırakılacak, tiyatro, spor müsabakaları gibi etkinliklerde seyirci kısıtlamasına son verilecek." ifadesini kullandı.
DANİMARKA KISITLAMALARI KALDIRDI
Kovid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkaran Danimarka'da 1 Şubat'ta tüm kısıtlamalar kaldırıldı. Danimarka, tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldıran ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.
Danimarka hükümeti, Kovid-19'u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarmaya karar vermişti. Sadece Danimarka'ya yurt dışından girişlerde aşı pasaportu uygulamasının devam edecek.
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