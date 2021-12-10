Bir ülke daha 5-11 yaş arasına Covid aşısını onayladı!

Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu (ATAGI) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilaç kullanımını düzenleyen Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi tarafından da onaylanan BioNTech-Pfizer Covid-19 aşısının, aşıya uygun olan 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara, 10 Ocak’tan itibaren vurulmasına izin verildi.
Söz konusu yaş grubundaki çocukların aşılanmasıyla hem kendilerinin hem de ailelerinin hastalıktan korunmuş olacağı tavsiyesinde bulunan ATAGI, özel durumlar haricinde çocuklara aşının 8 hafta arayla iki doz olarak vurulacağını açıkladı.
Ebeveynler, bakıcılar ve vasiler aralık ayının sonundan itibaren çocukları için randevu alarak aşıları, aile hekimleri, eczaneler, eyalet ve bölge kliniklerinde yatırabilecekler.
Avustralya’da 5 ila 11 yaş arasındaki yaklaşık 2,27 milyon çocuğun aşı olma imkanına sahip olacağını söyleyen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Bu, artık çocukları için en iyi olanı seçme şansına sahip olan pek çok anne ve babaya büyük bir rahatlama getirecek" ifadelerini kullandı.
Çocukların aşılanmasının toplumda bulaşmayı azaltmaya yardımcı olacağını dile getiren Sağlık Bakanı Greg Hunt, "Tüm ebeveynleri çocuklarını Covid-19'a karşı aşı yaptırmaya teşvik ediyoruz" dedi.
Ülkede, Covid-19 aşının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 87,6'ya, tek dozunu yaptıranların oranı da yüzde 93,2'ye ulaşmış durumda.
AVUSTRALYA'dA COVID-19'DAN CAN KAYBI 2 BİN 86'YA ÇIKTI
Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saate Covid-19'dan can kaybı yaşanmazken Victoria eyaletinde 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle, Avustralya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 86'ya yükseldi.
Delta ve Omicron varyantlarına karşı mücadelenin sürdüğü Victoria eyaletinde 1206, Yeni Güney Galler'de 516, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 6, Queensland'da 4 yeni vaka kaydedildi.
Resmi verilere göre, Covid-19'un ilk kez 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da, bugüne kadar 225 bin 623 Avustralyalı virüse yakalandı.
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