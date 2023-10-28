Bir türlü uyuyamıyorsanız bunları yapıyor olabilirsiniz! Uyku kalitenizi bozabilecek 9 şey

Uzun şekerlemeler yapmak

Hepimiz iyi bir şekerlemeyi severiz, ancak o uzun öğlen uykusu gece uykunuzu mahvedebilir. Hızlı bir şekerleme canlandırıcı olabilirken, bu uzun, rahat uykular vücudunuzun uyku-uyanıklık döngüsünü bozabilir. Sleep Medicine'de 2017 yılında yapılan bir inceleme, gündüzleri sık sık kestirmenin uyku kalitesini bozabileceğine ve hatta bilişsel gerilemeye yol açabileceğine dikkat çekti.

May şöyle diyor: "Şekerlemeleri 20 ila 30 dakika arasında tutun ve bunları öğleden sonra 3'ten önce yapın, böylece o akşam uykunuzu bölmezler."