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        Haberler Sağlık Bir türlü dikkatinizi veremiyor musunuz? İşte dikkat sürenizi artıracak hızlı ipuçları

        Bir türlü dikkatinizi veremiyor musunuz? İşte dikkat sürenizi artıracak hızlı ipuçları

        Harvard Üniversitesi psikologları Matthew A. Killingsworth ve Daniel T. Gilbert'e göre "İnsan zihni başıboş bir zihindir ve başıboş bir zihin ise mutsuz bir zihindir." Araştırmalar sonucunda, insanların uyanık oldukları saatlerin yüzde 46,9'unu, dikkatlerini şimdiki an yerine başka bir yere yönlendirerek geçirdikleri keşfedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 13:46 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:46
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        • 1

          Araştırmacılar dikkatsizlik ile azalan mutluluk seviyeleri arasında bir bağlantı kurmayı başardılar ve bu da bilim adamlarının dikkatimizi sürekli olarak değiştirme yönündeki doğal eğilimimizin "duygusal bir bedeli olduğu" sonucuna varmasına yol açtı.

        • 2

          Nature Communications'da yayımlanan 2019 tarihli bir araştırmaya göre, toplum olarak hızla daralan dikkat aralığımız özellikle çevrimiçi etkinliklerimizde açıkça görülüyor. Araştırmacılar, küresel hashtag'lerin Twitter'da ne kadar süreyle trendde kaldığını ölçerek sosyal medya kullanıcıları arasındaki kolektif dikkati değerlendirdi.

        • 3

          Dikkat süresinin yalnızca sosyal medyada değil, kitaplarda, web aramalarında ve diğer ortamlarda da azaldığını buldular. 2016 yılında, trend olan bir hashtag'in ortalama ömrü, kullanıcının ilgisi başka bir yere kaymadan önce 12 saatin biraz altındaydı; bu oran 2013'te 17,5 saatti.

        • 4

          Bu azalan dikkat süresine yanıt olarak birçok medya yayını, içeriklerini kısıtlamak zorunda kalıyor. Aslında yazar ve editör Jill Ebstein, Orlando Sentinel aracılığıyla okuyucuların genellikle dört dakikalık okuma süresine sahip bir makale üzerinde iki dakika 46 saniyeden fazla zaman harcamadığını belirtiyor. Dikkatsizliğin toplumumuzda bu kadar yaygın olduğu bir ortamda, günlük yaşamlarımızda mevcut kalmamıza yardımcı olmak için dikkat aralığımızı nasıl artırabiliriz?

        • 5

          EVDE VE İŞTE DİKKAT NASIL KORUNUR?

          "Çalıntı Odak" kitabının çok satan yazarı Johann Hari'ye göre dikkat süremizi uzatmak için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri çoklu görevleri azaltmaktır. Hari, mindbodygreen'e dikkatimizi görevler arasında kaydırırken tam odaklanmış duruma dönmenin ortalama 23 dakika sürdüğünü açıklıyor. Teknolojinin özellikle dikkat dağıtıcı olması nedeniyle Hari, odaklanmayı sürdürmek için metin yanıtlarını geciktirerek, web sitesi engelleme uygulamalarını kullanarak ve hatta telefonunuzu evdeki kilitli bir kutuya yerleştirerek internet ve telefon kullanımını kısıtlamanızı öneriyor.

        • 6

          Daha da hızlı bir yöntem mi arıyorsunuz? Ağzınıza bir parça sakız atmayı deneyin. Nutritional Neuroscience'nde yer alan 2012 araştırması, sakız çiğneme eyleminin uyanıklığı ve odaklanmayı artırdığını gösterdi.

        • 7

          Ayrıca, işteyken dikkatinizi toplamakta özellikle zorluk çektiğinizi fark ederseniz, Fast Company ilgi çekici sorular sormanızı ve uzun ekip toplantıları sırasında elle not almanızı önerir. Yazarken, beyniniz bilgi işlemeyle dizüstü bilgisayara kıyasla daha aktif bir şekilde meşgul olur; burada kolayca "akılsız transkripsiyona" geçebiliriz.

        • 8

          UYKU DİKKAT SÜREMİZİ NASIL ETKİLER?

          Ancak genel olarak dikkat aralığımızı artırmak için yapabileceğimiz 1 numaralı şey, kaliteli uyku aldığımızdan emin olmaktır. Uyurken beynimiz kendini toksinlerden arındırır. Bu nedenle yeterince uyuyamıyorsak beynimiz o temizliği alamaz ve dikkatimiz zarar görür. Yazar Johann Hari konuyu detaylandırarak mindbodygreen'e şunları söylüyor: "Beyniniz kelimenin tam anlamıyla atıklarla tıkanmış, dolayısıyla iyi düşünemiyor ve aynı zamanda dikkatinizi de veremiyorsunuz."

        • 9

          Gün içerisinde kendinizi dikkatli tutmanıza yardımcı olmak için geceleri iyi uyuduğunuzdan emin olun. Healthline'daki uzmanlar, tutarlı bir uyku zamanı sağlayarak düzenli bir uyku programı sürdürmenizi öneriyor.

        • 10

          Ek olarak, yatmadan önce okuma veya meditasyon gibi rahatlamanızı sağlayacak bir gece rutini uygulayın. Son olarak uyurken elektronik eşyaları başka bir odada saklamayı unutmayın. Bu kısa ipuçlarından birkaçıyla kendinizi daha mutlu, daha şimdiki zamanda hissedebilir ve dört dakikalık makalenin tamamını okuyabilir hale gelebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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