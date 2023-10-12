Bir türlü dikkatinizi veremiyor musunuz? İşte dikkat sürenizi artıracak hızlı ipuçları

Bu azalan dikkat süresine yanıt olarak birçok medya yayını, içeriklerini kısıtlamak zorunda kalıyor. Aslında yazar ve editör Jill Ebstein, Orlando Sentinel aracılığıyla okuyucuların genellikle dört dakikalık okuma süresine sahip bir makale üzerinde iki dakika 46 saniyeden fazla zaman harcamadığını belirtiyor. Dikkatsizliğin toplumumuzda bu kadar yaygın olduğu bir ortamda, günlük yaşamlarımızda mevcut kalmamıza yardımcı olmak için dikkat aralığımızı nasıl artırabiliriz?