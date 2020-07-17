Bir ton 200 kilogramlık "Yaman" 35 bin liradan alıcısını bekliyor

Kentte yaklaşık 2 bin 500 rakımda yaylalarda yetiştirilen kurbanlıklar, besiciler tarafından satışa sunuldu. Erken saatlerde hayvanlarını kamyonlara yükleyip il ve ilçelerdeki pazarlara getiren besiciler, kurbanlıkları satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.Türkiye'nin kurbanlık ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Doğu Anadolu'da hayvancılıkta önde gelen illerden Kars'ta, bayramın yaklaşmasıyla çeşitli illere gönderilecek kurbanlıkların sevkiyatı da sürüyor.Selim ilçesi Sarıgün köyünde Allahuekber Dağları eteklerinde 1 yıl merada otlatıldıktan sonra besiye alınan 1 ton 200 kilogramlık "Yaman" da Kurban Bayramı dolayısıyla pazarda satışa sunuldu.Besici Hamza İniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, damızlık olarak kullandıklarında yılda 30-40 buzağısı olan Yaman'a, yaylada ve besiye alındığı süreçte özenle baktığını söyledi.Bu yıl kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu ifade eden İniş, "Yaman'dan 2 yıldır buzağı alıyoruz. Tosunu bu yıl kurbanlık olarak satmayı planlıyoruz. 35 bin liradan satışa sunduk." dedi.- "Hayvanlarımız organik besleniyor"Yaman'ı günde birkaç defa ahırından çıkarıp gezdirdiklerini anlatan İniş, şunları kaydetti:"Yaman'a günlük 15-20 kilo arpa kırması veriyoruz. İkinci el otomobil fiyatına satışa sunduk ama besicilik gerçekten çok zahmetli bir iş. Yaman'ın fiyatı da uygun, alıcısına da şimdiden hayırlı olsun. Bizim yaylalar Allahuekber Dağları'nda, oradaki bitki çeşitliği daha fazla, kekik fazla. Bu bitkilerden beslendikleri için bu yöre hayvanlarının etinin de ayrı bir lezzeti var."İniş, kurbanlıklarını sağlıklı beslediklerini vurgulayarak, "Bu hayvanı 3 yıldır büyük emeklerle yetiştirdik. Kars etinin lezzeti ayrıdır, buradan kurbanlık alıp yiyen ne kadar lezzetli olduğunu da görür. Yüksek rakımlardaki yaylalarda bulunan otlak alanlarımızda beslenen kurbanlıkların yeri başkadır. Sulak alanlarımız da iyi. Hayvanlarımız organik besleniyor." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!