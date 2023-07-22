Bir Tiktok kullanıcısı yaşadığı zorlu hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşıyor

Michella Meier-Morsi, çektiği Tiktok videosuyla görenleri hayrete düşürdü. 216 milyon izlenen videosunda hamile olan Michella'nın karnı o kadar ilginçti ki görenler bunun nasıl mümkün olduğunu sorguladı. Ancak her hamilelik kendine özgüdür ve genç anne de oldukça zorlu bir süreç yaşadı.