Bir süredir toplu etkinliklere katılmayan Kuzey Kore liderinin sağlığı merak ediliyor

AA

Son haftalarda sağlığı söylentilere konu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürüldü.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Çin Komünist Partisi Uluslararası İrtibat Dairesi'nin üst düzey bir yetkilisi liderliğindeki doktor heyeti perşembe günü Kuzey Kore'ye gitmek üzere Pekin'den ayrıldı.

Uluslararası İrtibat Dairesi ve Çin Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

- Kim'in sağlığı konusunda çelişkili haberler

Güney Kore'nin The Dong-a Ilbo gazetesi Amerikalı bir yetkilinin Kim'i "15-20 Nisan arasında Wonsan'da tek başına yürürken" gördüğünü yazdı.

Yetkili, "Kim'in bazı yardımcıları ve üst düzey yetkilerinin Kovid-19'a yakalanması üzerine Kim, önlem olarak nüfusun çok yoğun olduğu Pyongyang'dan ayrılmış görünüyor." ifadesini kullandı.

Merkezi Seul'de bulunan Daily NK sitesinin adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise Kim'in 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu belirtildi.

Güney Kore'nin resmi Yonhap ajansı bir hükümet yetkilisinin, Kuzey Kore liderinin çok hasta olmadığını aktardığını bildirirken, Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurdu. Bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump Kim'in hasta olduğu söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı kanısında olduğunu söylerken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı bu durumu yakından takip ettiğimizi bilmeli." ifadesini kullandı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

Babası Kim Jong-il'in 2008'de ülkenin 60. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılmaması benzer söylentilere yol açmış, sonrasında felç geçirdiği ortaya çıkmıştı.