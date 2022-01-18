İHA

TFF Sağlık Kurulu, bir Süper Lig hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantina sürecinin başladığını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bir Süper Lig Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir” denildi.