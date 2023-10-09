Bir stil koçu doğru giyinmenin gücünü gösteriyor! "İyi görünmek için vücudunuzu tanıyın"

"Kıyafetler ve tarz ne olursa olsun günün bir parçasıdır. İster en iyi kıyafetinizi, ister orada öylece duran bir şeyi giymeyi seçin; bu her gün yaptığınız bir seçimdir.

Bu bir hayal kırıklığı, kötü hissetme ve üzerinize yük bindirme kaynağı olabilir ya da bir eğlence ve ilham kaynağı, sizi neşelendiren, sizi doğru ruh haline sokan ve her şeyi başarmanıza yardımcı olan bir güç kaynağı olabilir."