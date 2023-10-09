Bir stil koçu doğru giyinmenin gücünü gösteriyor! "İyi görünmek için vücudunuzu tanıyın"
Nina Walder, bir stil koçu ve birçok kadına kendi tarzlarını nasıl bulacağına dair danışmanlık yapıyor. Nina, kıyafetlerin psikolojik bir gücü olduğunu, kişinin tüm ruh halini etkilediğini ve stilin aslında basit parçalarla da olabileceğini ifade ediyor.
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"Kıyafet kıyafettir... ama bizi çok farklı gösteriyor ve hissettiriyorlar. Bu kıyafetlerin arasındaki farkı gördünüz mü? Tarzın nasıl çalıştığını ve istediğiniz görünümün ne olduğunu bildiğinizde, sevdiğiniz bir kıyafeti bir araya getirmek kolaydır."
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"Vücudunuza göre giyinmek için herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur. Kendinden emin ve güzel hissetmenin anahtarı, vücudunuzu sizi rahat ve güçlü hissettirecek şekilde nasıl giydireceğinizi öğrenmektir."
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"Yakın zamanda Style Accelerator'dan geçen harika müşterim Bharti ile tanışın. Kendisi aktif yaşam tarzına sahip bir öğretmen, yoğun çalışan bir anne, bu yüzden hayatının tüm farklı alanlarında işe yarayacak harika bir işlevsel tarz istedi."
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"Güzel müşterim Alexa'nın Style Accelerator'daki değişim örneği."
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"Aynı kıyafet parçaları - kot pantolon ve tişört - ama fark var, değil mi?"
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"Kıyafetler ve tarz ne olursa olsun günün bir parçasıdır. İster en iyi kıyafetinizi, ister orada öylece duran bir şeyi giymeyi seçin; bu her gün yaptığınız bir seçimdir.
Bu bir hayal kırıklığı, kötü hissetme ve üzerinize yük bindirme kaynağı olabilir ya da bir eğlence ve ilham kaynağı, sizi neşelendiren, sizi doğru ruh haline sokan ve her şeyi başarmanıza yardımcı olan bir güç kaynağı olabilir."
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"Sevdiğiniz kombinleri nasıl buluyorsunuz? Cevap basit; denemelisiniz. Bu sana iyi görünüyor ve iyi hissettiriyor mu? Farklı eşleştirmeleri, renkleri, silüetleri vb. üzerinizde nasıl göründüğünü, size nasıl hissettirdiğini görün ve analiz edin."
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"Vücuduna göre nasıl giyineceğini ve peşinde olduğu stili nasıl yaratacağını öğrenen bir öğrencim. Ne kadar inanılmaz!"
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"Bu sadece görünüşle ilgili değil; en önemlisi kendinizi nasıl gördüğünüzdür. Aynadaki yansımanızı beğeniyor musunuz? Kıyafetleriniz size güç veriyor mu?"
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Kaynak ve fotoğraflar: Nina Walder Instagram