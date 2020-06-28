Bir sokak karantinaya alındı - KOCAELİ

AA

İnönü Mahallesi 1954'üncü Sokak'ta, pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.Test sonucu pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 8 kişinin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurdukları gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.Sokakta başlatılan karantina uygulaması 7 gün sürecek.