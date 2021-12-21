'Bir Şansım Olsa', 100. bölümle Show TV ekranlarında!

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'Bir Şansım Olsa', yayınlandığı ilk günden itibaren, yaşanmış gerçek hikayeleriyle seyirciden büyük beğeni topladı. Programın 100. bölümü, sette Ayşegül Günay ve program ekibi tarafından pasta kesilerek kutlandı.

100. BÖLÜMDE YARIM KALAN AŞK TAMAMLANACAK

Gerçek hayattan yaşanmış hikayeleri ile dikkat çeken Bir Şansım Olsa, 100. bölümüne yakışan bir hikaye ile ekranlara geliyor. Yeni bölümde hiçbir şeyin tesadüf olmadığına, kaderin er ya da geç kendi yolunu bulduğuna şahit olacaksınız.

Ruhlarını ve kalplerindeki aşkı onlarca yıl genç tutmayı başaran iki insanın yaşadıklarını öğreneceğiniz 100. bölümde, iki genç aşığın aile baskıları nedeniyle kavuşamamasını, genç bir kadının ve ailesinin yıllarca sakladığı büyük sırrı, dağılan hayatların kalplerde nasıl izler bıraktığını, iki aşığın yarım kalan öyküsünün yarım asır sonra tamamlanmasını izleyeceksiniz. Öz anne ve babasını tanımayan bir adamın verdiği mücadeleye, onları bir araya getirmek için yaptığı plana, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını herkese kanıtlamasına tanık olacaksınız. Bu sıcacık aşk ve mutlu ailenin geç kavuşma hikâyesi yürekleri ısıtacak, gözyaşları sel olacak.

Kopan bağların birbirine yeniden tutunduğu, hiç bırakılmaması gereken ellerin nihayet tekrar tutulduğu "Bir Şansım Olsa"nın 100. bölümü sizleri bekliyor.

Bir Şansım Olsa Pazar günü Show TV ekranlarına saat 13.00'te 100. bölüm ile ekrana gelecek.