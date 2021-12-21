Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

'Bir Şansım Olsa', 100. bölümle Show TV ekranlarında!

Show TV'nin hafta sonu en çok izlenen programlarından, yapımcılığını BBO Yapım'ın, sunuculuğunu Ayşegül Günay'ın üstlendiği 'Bir Şansım Olsa' bu hafta 100. bölümüyle ekranlarda olacak

21.12.2021 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
'Bir Şansım Olsa', 100. bölümle Show TV ekranlarında!
'Bir Şansım Olsa', 100. bölümle Show TV ekranlarında!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

'Bir Şansım Olsa', yayınlandığı ilk günden itibaren, yaşanmış gerçek hikayeleriyle seyirciden büyük beğeni topladı. Programın 100. bölümü, sette Ayşegül Günay ve program ekibi tarafından pasta kesilerek kutlandı.

100. BÖLÜMDE YARIM KALAN AŞK TAMAMLANACAK

Gerçek hayattan yaşanmış hikayeleri ile dikkat çeken Bir Şansım Olsa, 100. bölümüne yakışan bir hikaye ile ekranlara geliyor. Yeni bölümde hiçbir şeyin tesadüf olmadığına, kaderin er ya da geç kendi yolunu bulduğuna şahit olacaksınız.

Ruhlarını ve kalplerindeki aşkı onlarca yıl genç tutmayı başaran iki insanın yaşadıklarını öğreneceğiniz 100. bölümde, iki genç aşığın aile baskıları nedeniyle kavuşamamasını, genç bir kadının ve ailesinin yıllarca sakladığı büyük sırrı, dağılan hayatların kalplerde nasıl izler bıraktığını, iki aşığın yarım kalan öyküsünün yarım asır sonra tamamlanmasını izleyeceksiniz. Öz anne ve babasını tanımayan bir adamın verdiği mücadeleye, onları bir araya getirmek için yaptığı plana, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını herkese kanıtlamasına tanık olacaksınız. Bu sıcacık aşk ve mutlu ailenin geç kavuşma hikâyesi yürekleri ısıtacak, gözyaşları sel olacak.

Kopan bağların birbirine yeniden tutunduğu, hiç bırakılmaması gereken ellerin nihayet tekrar tutulduğu "Bir Şansım Olsa"nın 100. bölümü sizleri bekliyor.

Bir Şansım Olsa Pazar günü Show TV ekranlarına saat 13.00'te 100. bölüm ile ekrana gelecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ebru Gündeş'in adı tarihe geçti
Ebru Gündeş'in adı tarihe geçti
Şaşkına çeviren anlar... 'Diz çöktüğü anda...'
Şaşkına çeviren anlar... 'Diz çöktüğü anda...'
Polisin intiharına sebep olmuştu... Flaş karar
Polisin intiharına sebep olmuştu... Flaş karar
İlk göz ağrım' dediği milyonluk TIR'ı saniyeler içinde küle döndü
İlk göz ağrım' dediği milyonluk TIR'ı saniyeler içinde küle döndü
Mahsun Kırmızıgül, Yılbaşı Özel Konseriyle ilk kez Show TV'de!
Mahsun Kırmızıgül, Yılbaşı Özel Konseriyle ilk kez Show TV'de!
'Üç Kuruş'ta İrfan'ı şoke eden hamle
'Üç Kuruş'ta İrfan'ı şoke eden hamle
İrfan, Kartal ve Efe'yi hiç beklemedikleri bir yerden vuracak!
İrfan, Kartal ve Efe'yi hiç beklemedikleri bir yerden vuracak!
Cumanın vazgeçilmezi 'Aziz'!
Cumanın vazgeçilmezi 'Aziz'!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.