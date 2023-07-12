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        Bir sanatçı kadınların günlük yaşamına dair eğlenceli çizimler yapıyor

        Bloom Space isimli lakabı kullanan bir sanatçı, Instagram hesabından kadınların günlük hallerine dair komik çizimler yayınlıyor. Çizimlerin birçoğu, "beni kamerayla mı izliyorlar?" dedirtecek kadar doğru.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 16:36
        • 1

          Normalde ben / Regl dönemindeyken ben

        • 2

          Ben / Benim yaşımdaki insanlar

        • 3

          Ayaktaki 2 aylık ojeler / Eldeki 2 dakikalık ojeler

        • 4

          Duştan sonra elektriklenen saçlar

        • 5

          Arkadaşlarımın sorunlarını çözerken / Kendi sorunlarımı çözerken

        • 6

          MASKEYLE ÇEKİLEN TREND FOTOĞRAFLAR

          Beklenen / Aslında olan

        • 7

          30'dan önce Cuma akşamı / 30'dan sonra Cuma akşamı

        • 8

          Uyumadan önce Tiktok videosu izlemek

        • 9

          Çıkan bıyıklarımı ben nasıl görüyorum / Toplum nasıl görüyor

        • 10

          Eve geldikten iki saat sonra ben 

        • 11

          BOY FARKI

          Aslında olan / Benim gördüğüm

        • 12

          İki modum var

        • 13

          İstediğim saç / Yine istediğim saç

        • 14

          Uyandığımda göbeğim / Yemek yediğimde göbeğim

        • 15

          Instagram / Gerçek Hayat

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