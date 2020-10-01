Bir otomobilde 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi - ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.Narkotik köpeği "Tunga"nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, otomobilin marşpiyel bölümüne gizlenmiş 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.Polis, sürücü B.D'yi (25) gözaltına aldı.

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