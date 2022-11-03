Pes! İşe başladığı gün müşteriyi dolandırdı

Beyoğlu’nda bir adam, otelde işe başladığı ilk gün, yabancı uyruklu müşteriden "oda ücreti" adı altında 2 bin pound para alarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’nda bulunan bir otelde gerçekleşti. Otel yöneticileri, elemana ihtiyaç duymaları nedeniyle ilan verip çalışma arkadaşı aradı. İnternette bulunan ilanı gören şüpheli şahıs hemen otel yetkililerini arayarak başvuruda bulundu. Görüşme için otele çağırılan şüpheli, deneme süresi ile işe kabul edildi.
KISA SÜRE İÇİNDE OTEL YETKİLİLERİNİN GÜVENİNİ KAZANDI
Çok kısa sürede yetkililerin güvenini kazanan şüpheli şahıs, otelin lobisinde çalışmaya başladı. İşe başladığı gün yetkililerin kısa süreliğine otelden ayrıldığını gören şüpheli, yalnız olduğunu anlayarak lobiye gelen yabancı uyruklu bir müşteriden "oda ücreti" adı altında 2 bin pound para talep etti.
YABANCI UYRUKLU MÜŞTERİDEN 2 BİN POUND ALDI
Kendinden 2 bin pound istenmesi üzerine şaşıran yabancı uyruklu müşteri, daha önce kendisine böyle bir şey denmediğini söyledi. Şüpheli ise patron ve müdürle konuştuğunu ve kendisinden bu ücreti almasını söylediklerini belirtti. Şaşkınlık içinde cüzdanından para çıkarıp şüpheliye uzatan adam oradan ayrıldı. Şüphelinin yabancı uyruklu müşteriden para aldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Şahsın gün içinde çalıştığı bölümde bulunan kasadan da para çaldığı tespit edildi. Hem müşteriden hem de kasadan para çalan hırsız, olayın ardından kayıplara karıştı.
Olayın ardından ismini vermek istemeyen otel yetkilisi yaşananları anlattı. Zanlının internet üzerinden açtıkları ilandan kendilerine ulaştığını söyleyen otel yetkilisi, kısa süre içinde kendilerinde güven verdiğini belirterek, “Şahıs bize telefon yoluyla ulaştı. Birebir diyalog sonucu kendisi buraya geldi ve biz deneme amaçlı kendisini tecrübeli olduğu için 15-20 dakikalığına aldık. Baktık şahıs işi biliyor, biz kendisinden prosedür gereği gerekli belgeleri talep ettik. Kendisi de acele bir şekilde evden çıktığını, yarın bize teslim edeceğini söyledi. Karşılıklı aramızda diyalog ve güven oluştu. Biz 15-20 dakikalığına başka bir iş için otelden ayrılmak durumunda kaldık. Bu esnada otelimizde konaklayan bir misafirimizden zorla oda ücreti talep etmiş. 2 bin pound civarı bir ödeme almış ve ondan sonra telefonlarımızı açmadı. Biz olayı bir gün sonra fark ettik. Hiçbir şekilde kendisine ulaşamadık. Numaralarımızı engelledi” dedi.
"HEMEN MAĞDURUZ, HEM DAVACIYIZ"
Olayın görüntülerini polise verdiklerini söyleyen yetkili, “Şikayetçi olduk. Şu anda hem mağduruz hem davacıyız. Polise başvurduk, şahsın bilgilerini verdik. Gelecek haberi bekliyoruz” dedi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması ise devam ediyor.
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