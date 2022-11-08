Özellikle bir kafatası baş çalışma yazarı Brezilyalı bir grafik uzmanı, 3D sanatçısı ve tasarımcısı olan Cícero Moraes'in dikkatini çekti.

Kafatasında alt çenenin sol alt kısmından burnun bir zamanlar olduğu oyuk boşluğa kadar çapraz olarak uzanan derin bir çatlak vardı.