Manisa'da ikinci yangın! 2 mahalle tahliye edildi

İHA

Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Fotoğraf: İHA İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 2 uçak ile 30 arazöz 4 su tankeri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA İHA'nın haberine göre, havadan ve karadan başlayan yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA BİR YANGIN DAHA ÇIKTI Bu yangının ardından, ilçenin farklı bir noktasındaki ormanlık alanda yeniden alevler yükseldi. İlçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter ve 2 uçak ile 26 arazöz 4 su tankeri, 7 yer ekibi ve 4 dozer ile müdahale başladı.

Fotoğraf: AA Rüzgarın da etkili olduğu yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından tedbir amaçlı Beyce ve Heciz mahallelerinin boşaltıldığı öğrenildi. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir